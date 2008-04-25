Дерюгіна захищатиме свої інтереси в судових інстанціях

Старший тренер збірної України з художньої гімнастики Ірина ДЕРЮГІНА планує до 9 травня оскаржити у апеляційному порядку рішення Міжнародної федерації гімнастики (FIG) про її дискваліфікацію.

Як передає сайт Champion.com.ua, про це повідомила адвокат І.ДЕРЮГІНОЙ Людмила АТАМАЛЬЧУК сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Зрозуміло, що при наявності того факту, що цей орган (Апеляційна комісія FIG - УНІАН) теж очолюють особи, яких ми притягаємо до відповідальності, ми не сподіваємося на чудо, на об`єктивний розгляд. І тому, природньо, інтереси Ірини ДЕРЮГІНОЇ будуть захищатися і в інших судових інстанціях”, - сказала Л.АТАМАЛЬЧУК.

Крім того, за її словами, планується також подати позов у Європейський суд з захисту прав людини на керівництво Міжнародної федерації гімнастики.

Л.АТАМАЛЬЧУК повідомила, що до Печерського райсуду столиці вже подано позов І.ДЕРЮГІНОЙ проти посадових осіб Міжнародної федерації гімнастики, поданий відповідно до Закону України “Про ратифікацію європейської конвенції ООН проти корупції”.

Як повідомлялося, Міжнародна федерація гімнастики позбавила І.ДЕРЮГІНУ на вісім років права брати участь в діяльності FIG, їздити на спортивні ігри, світові чемпіонати, континентальні чемпіонати, фінал і етапи Кубка світу, і всі міжнародні змагання.

Крім того, FIG позбавив її патенту судді до кінця циклу 2013-2016 р.

Сьогодні, 25 квітня, газета “Сегодня” оприлюднила повний текст рішення Президентської комісії Міжнародної федерації гімнастики.

І.ДЕРЮГІНА звинувачується у порушенні пунктів 1, 4, 5, 7, 9, 10 статті 5 Дисциплінарного Кодексу. Зокрема, FIG вважає, що український тренер “порушує Статут, Регламент і рішення, не намагаючись вирішити проблеми всередині FIG у разі незгоди з оцінкою. Президент FIG кілька разів нагадував І.ДЕРЮГІНОЙ вирішувати проблеми з членами технічного комітету, проте вона не слідувала його порадам”.

Крім того, FIG вважає, що І.ДЕРЮГІНА “завдає шкоди іміджу гімнастики, FIG або його членам своєю поведінкою, словами або справами”. “Вона розповідала про неіснуючі суддівські скандали високим спортивним чиновникам в своїй країні і примушувала їх офіційно скаржитися до FIG або до Міжнародного олімпійського комітету. І. ДЕРЮГІНА також псувала імідж своїх колег і суддів FIG, розповідаючи про так звані скандали президентові, віце-президентам і генеральному секретареві FIG, що викликало образу з боку членів Технічного комітету FIG”, - йдеться у рішенні.

У FIG вважають, що І.ДЕРЮГІНА поводиться неспортивно, постійно захищає лише своїх гімнасток та скаржиться на їх сильних опонентів. Серед звинувачень вказується на те, що оцінки, які виставляє І.ДЕРЮГІНА на гімнастичних змаганнях, сильно відрізняються від оцінок інших суддів та експертів. “Очевидно, що І.ДЕРЮГІНА не може виконувати свої функції як член техкома, які вимагають високої кваліфікації, чесності і прямоти. Оскільки її оцінки є дуже високими для її власних гімнасток і заниженими для їх конкуренток, можна стверджувати, що у неї немає достатньої кваліфікації для того, щоб працювати у Вищому жюрі”, - йдеться в рішенні FIG.

FIG також наголошує, що І.ДЕРЮГІНА неодноразово наполягала на тому, що її оцінки є єдино правильними. “Через це навіть довелося робити спеціальні повторні перевірки після Чемпіонату світу в Баку, Чемпіонату Європи в Баку і Чемпіонату світу в Патрах. У всіх цих випадках було доведено, що вона була не права”, - пояснюється в рішенні.

FIG також нагадує, що І.ДЕРЮГІНА в червні 2002 року вже була позбавлена свого положення строком на один рік.

У рішенні також відзначається, що український тренер “завдає серйозну шкоду гідності людини або групі осіб в будь-якій формі особливо через їхні кольори шкіри, через расу, фізичні або розумові недоліки, через сексуальну, релігійну або етнічну приналежність”.