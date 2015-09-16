Маркевич напередодні гри з "Лаціо": Не вистачає Коноплянки, Калініча та Канкави

На традиційній передматчевій прес-конференції наставник «Дніпра» Мирон Маркевич поділився своїми очікуваннями від поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти італійського «Лаціо».

Зокрема, найближчого суперника української команди тренер охарактеризував так: "Команда добротна, просто так не займеш третє місце в Серії А В матчі Ліги чемпіонів з «Байєром» у них були рівні шанси, але «Байєр» їх краще використовував. Останню гру з «Удінезе» «Лаціо» провів на хорошому рівні. Хороший у них бомбардир Матрі, забив два м'ячі".

Розмірковуючи на тему того, що у «Лаціо» слабкаий захист Маркевич зауважив: "Я дивився багато матчів «Лаціо», і ті, що команда проводила в минулому сезоні. Я не бачу сильних проблем у них в обороні. Можливо, в матчі з «К'єво», коли пропустили чотири м'ячі були проблеми, але вони в тому матчі багато не забили. Це у кожної команди бувають погані матчі, і в нас теж. Я не бачу особливих проблем.

Стосовно кадрових проблем у своїй команді, зокрема, з Безусом, тренер зазначив: "Проблеми у нас побутові. А по кадрам, Безус — здоровий, але 18 осіб у заявку можна включати, він тиждень не тренувався, і зараз ми думаємо над його кандидатурою у завтрашнього матчі".

А на питання, чи відчувається відсутність лідерів минулого сезону, тренер відповів так: "Коноплянка, Калініч, Канкава у нас дійсно були провідними гравцями, і їх не вистачає, але треба рухатися вперед, і ті, хто прийшли їм на заміну, поступово адаптуються".

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 17 вересня, у Дніпропетровську відбудеться матч 1-го туру Ліги Європи, в якому "Дніпро" прийме на своєму полі італійський "Лаціо". Гра розпочнеться о 22.05.