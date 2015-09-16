Луческу про поєдинок із "Реалом": Бригада суддів вплинула на гру

За словами Луческу, перші 30 хвилин у гірників був хороший контроль м'яча, до епізоду, коли явно помилився П'ятов, передає сайт ФК "Шахтар".

"Дуже важко сьогодні коментувати цю гру. Можна було б говорити тільки про перших тридцяти хвилинах. У нас був хороший контроль м'яча, перевага, ми створювали моменти – до того епізоду, коли так явно помилився Андрій П'ятов і рахунок став 1:0 на користь «Реалу»", - сказав Луческу.

Також, головний тренер "Шахтаря" висловив свою думку щодо суддівства в цьому поєдинку.

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"Вчора на прес-конференції я говорив, що хочу лише одного: щоб нас поважали! На жаль, в матчах із топ-командами Європи постійно судять проти нас: «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Баварія» і так далі. Колліна, напевно, мав би добре подумати. Є дві манери суддівства. Для нас, для команд рівнем нижче, відразу жовта картка. А для інших, топ-команд, суддя показує, що робить останнє зауваження. Плюс перший пенальті, якого і близько не було! М'яч вдарився в спину Даріо, не торкнувся руки. В моменті з призначенням другого одинадцятиметрового першим м'яч рукою зачепив Карвахаль, а потім вже Азеведо. Так говорили гравці «Реала»", - зазначив Містер.

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"Не можна, щоб на такому рівні на гру впливало суддівство. Трибуни і так чинять тиск. За великим рахунком це, напевно, уболівальники призначили пенальті", - зазначив Луческу.

За його словами, бригада суддів вплинула на гру.

"Це неповага до футболістів і до праці тренерів, які готують їх до гри. «Реал» не потребує такої допомоги", - заявив тренер гірників.

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Як повідомляв УНІАН, у Мадриді завершився матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Реал" приймав донецький "Шахтар" і виграв з рахунком 4:0.