Чемпіонат України з баскетболу пройде без провідних клубів країни: у "Будівельника" є питання до ФБУ

Президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський оприлюднив список учасників нового сезону чемпіонату України, в який не увійшли ряд провідних клубів країни, повідомляє Basket.com.ua.

Зокрема, учасниками нового турніру стали - "Хімік" (Южний), МБК "Миколаїв", "Черкаські Мавпи" (Черкаси), "Динамо" (Київ), БК "Запоріжжя", "БІПА-Мода" (Одеса), НУФВСУ (екс БК "Київ"), "Кривбасбаскет" (Кривий Ріг), "Волиньбаскет" (Луцьк).

До четверга також має вирішитися варіант з командою у Львові, для якої зроблено виняток за часовими рамками.

Таким чином, в чемпіонаті України не візьмуть участь один з провідних клубів країни "Будіельник" (Київ) та дніпропетровський "Дніпро".

У той же час, на сайті "будівельників" з'явився перелік питань, які клуб адресував ФБУ, але не отримав вичерпних відповідей:

Чому скасовано спортивний принцип при формуванні складу учасників чемпіонату України, згідно з договором з Міністерством молоді і спорту?

Скільки команд буде приймати участь у сезоні 2015/2016? Які строки його початку і завершення?

Чи будуть озвучені президентом ФБУ М. Бродським санкції застосовуватися до всіх клубів, які мають фінансові заборгованості за минулий сезон?

Чи буде в наступному чемпіонаті мінімальный рівень зарплат?

За якими критеріями визначається фінансова спроможність новостворених клубів?

Названі джерела та обсяги їх фінансування?

Як можна визначити рівень команд-учасників в умовах, коли за кілька тижнів до запланованого старту чемпіонату, на офіційних сайтах клубів немає майже ніякої інформації про склади?

Яким буде ліміт на легіонерів в новому чемпіонаті?

Скільки виїзних і домашніх матчів ФБУ планує в чемпіонаті України 2015/2016?

За якою системою відбуватимуться матчі плей-офф сезону 2015/2016?

Які вимоги ФБУ до технічних характеристик домашніх арен клубів-учасників нового сезону?

Якими будуть вимоги по роботі клубних медіа-служб, відділів маркетингу і реклами? Якими будуть правила інтернет-трансляцій на сезон 2015/2016?

Хто буде надавати програму статистики?

Хто буде володіти правами на телевізійні трансляції сезону 2015/2016? І як ФБУ буде приймати рішення про передачу цих прав?

Чи планує ФБУ надавати м'ячі на сезон 2015/2016, і якщо ні, то якими м'ячами слід грати клубам-учасникам?

Чим обґрунтована озвучена раніше ФБУ сума вступного внеску на чемпіонат 2015/2016? На що підуть ці гроші?

Чим викликані додаткові витрати на оплату арбітрів, які збільшилися у порівнянні з минулим сезоном?

Де можна отримати роз'яснення з пунктом правил 21.13. про наповнюваності глядацького залу?

Який орган контролюватиме виконання клубами-учасниками вимог ФБУ?