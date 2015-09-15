Коноплянка забив гол і допоміг "Севільї" розгромити "Боруссію"
23:50, 15 вересня 2015Спорт
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Український легіонер забив третій гол у матчі іспанської та німецької команд у Лізі чемпіонів.
youtube.com
Український легіонер іспанської "Севільї" Євген Коноплянка забив гол у ворота німецької "Боруссії" (Менхенгладбах) в матчі Ліги чемпіонів УЄФА.
"Севілья" виграла з рахунком 3:0.
Українець забив третій гол у матчі на 84-й хвилині. Крон-Делі з правого кута поля покотив м'яч назад на Коноплянку, але Євген подавати не став. Побачивши, що воротар Зоммер відкрив ближній кут воріт, українець з досить гострого кута закрутив м'яч якраз під праву штангу. Зоммер не очікував такого і вже в падінні практично заштовхав м'яч у свої ворота - груба помилка воротаря.
Два інших голи в цьому матчі у ворота "Боруссії" забили Гамейро і Банега - обидва з пенальті.
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