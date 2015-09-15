"Реал" розгромив "Шахтар" у Юнацькій лізі УЄФА

У Мадриді завершився матч Юнацької ліги УЄФА (вік гравців до 19 років), в якому "Реал" приймав донецький "Шахтар" і розгромив опонента з рахунком 4:0.

Доля матчу була вирішена вже у першому таймі.

Гірники зуміли протриматися на рівних лише перші 27 хвилин гри. А на 28-й Ашаф Хамікі точним ударом відкрив рахунок. За 4 хвилини на 32-й, Крістіан Седрес подвоїв перевагу своєї команди і доля матчу була вирішена.

У другому таймі, на 59-й хвилині Алейкс Фебас довів рахунок до великого, а останній гол у цьому матчі на 83-й хвилині забив Алехандро Сальто.

У паралельному матчі французький ПСЖ і шведський "Мальме" зіграли внічию 0:0.

Таким чином, після 1-го туру гірники займають останнє місце в турнірній таблиці Групи А Юнацької ліги УЄФА.