Тренер "Реала" Бенітес напередодні матчу ЛЧ з "Шахтарем": У нас не найпростіша група

Перед стартовим матчем Ліги чемпіонів УЄФА "Реал" - "Шахтар" головний тренер мадридського кулба Рафаель Бенітес високо оцінив "Шахтар" і інших суперників по групі, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Зокрема, Бенітес відзначив: "Шахтар" - хороша команда. У нас не найпростіша група. У будь-якому випадку я вважаю, що це великий клуб, з тренером, у якого величезний досвід і який завжди намагається навіть з новими гравцями, які постійно вливаються в «Шахтар», – домагатися високих цілей! Ми знаємо, що футболісти, які приходять в цю команду, а потім її покидають, стають набагато краще. Знаю, що тут виступають швидкісні гравці. Це досить складна команда для нас! Ми намагаємося бути сконцентрованими і, звичайно, розраховуємо на всі сто відсотків. Порівняти «Шахтар» з якоюсь іспанською командою? Навіть і не знаю з ким. Може бути, я хотів би провести паралель з «Галатасараєм». Клуб, в якому грають відмінні футболісти. І якщо у них все виходить у матчі, то це дуже небезпечна команда. Тим більше враховуючи, що у «Шахтаря» молоді талановиті виконавці".

Під час прес-конференції Бенітесу нагадали, що в рамках єврокубків будучи тренером різних команд він не раз зустрічався з українськими клубами. Більше того, вони створили проблеми і команда під керівництвом Бенітеса не змогли вийти у фінал Ліги Європи. На питання, чи буде в грі присутній елемент сатисфакції, тренер відповів: "ні-Ні. У будь-якому випадку кожен сезон унікальний. Ми не можемо порівнювати. Зараз я тренер «Реала» і ми будемо грати на «Сантьяго Бернабеу». Тому потрібно забути те, що було раніше, і сконцентруватися виключно на завтрашньому протистоянні. Для нас це виклик: ми стартуємо в Лізі чемпіонів з домашнього матчу! І величезна відповідальність – вболівальники мають бути задоволені".

А розмірковуючи про те, що «Реал» десять разів вигравав Лігу чемпіонів і про своїх почуттях тепер, тренер команди зауважив: "Я відчуваю виклик. Ми повинні вигравати в кожному матчі, а не просто завоювати якийсь Кубок або перемогти в змаганні. З нашою ментальністю поміняти настрій і діяти від гри до гри. Звичайно ж, мені подобається і Ліга чемпіонів, і Кубок, але ми не можемо вибирати щось одне. Тому я намагаюся здобути перемогу в одному конкретному поєдинку і, повторюся, діяти від матчу до матчу".

Як повідомляв УНІАН, матч "Реал" - "Шахтар" відбудеться 15 вересня у Мадриді.