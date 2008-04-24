Ірину Дерюгіну дискваліфікували: 8 років без гімнастики

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) "з жалем" повідомила про дискваліфікацію Ірини Дерюгіної. Українку виключили з технічного комітету FIG, у неї відбирають суддівську ліцензію і забороняють брати участь у будь-яких заходах FIG, зокрема як членові делегації. Все це - аж на 8 років! До кінця олімпійського циклу 2012-2016.

У заяві FIG перераховуються пункти Дисциплінарного кодексу, які порушила український тренер і віце-президент національної федерації.

"Це початок боротьби за олімпійське золото Ігор-2008 в Пекіні", - слова Ірини Іванівни, які з`явилися в інтернеті. "Жодних коментарів. Ні сьогодні, ні завтра. Поки не повернеться з-за кордону президент нашої федерації Віктор Корж. Тоді ми озвучимо нашу позицію", - сказала вчора Дерюгіна. Помічник президента федерації підтвердив лише, що той зараз за кордоном, і його повернення чекають у четвер.

FIG готова прийняти апеляцію протягом 21 дня. Ну а поки, до Пекіна-2008 Ірині Іванівні вхід закрито. Де її вихованка Ганна Безсонова - серед головних претенденток на "золото" в художній гімнастиці. На останньому чемпіонаті світу - в 2007 році в Греції, Ганна виграла абсолютну першість, випередивши росіянок Віру Сесіну і Ольгу Капранову.

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