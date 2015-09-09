Українські борці завоювали дві медалі Чемпіонату світу

У другий день чемпіонату світу з боротьби в Лас-Вегасі (США) представники збірної України у греко-римському стилі завоювали срібло та бронзу, повідомляє офіційний сайт змагань.

У ваговій категорії до 71 кг призером став Армен Варданян. Наш спортсмен виграв чотири поєдинки поспіль, а у фіналі боровся з представником Азербайджану Расулом Чунаєвим і програв з рахунком 4:6.

У свою чергу, Олександр Чернецький у ваговій категорії до 130 кг. (суперважковаговики) програв у чвертьфіналі представнику Туреччини Ризі Каяаллу - 0:8, але вдало пройшов втішний турнір, а в сутичці за 3-е місце переміг Сабахі Шаріаті з Азербайджану - 4:0.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Дімітрій Тимченко ( вагова категорія - 98 кг) виграв бронзову медаль.