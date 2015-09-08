Збірна України зіграла внічию зі Словаччиною у матчі відбору Євро-2016

В Жиліні (Словаччина) завершився матч відбіркового циклу чемпіонату Європи з футболу 2016 року, в якому збірна Словаччини зіграла внічию з командою України - 0:0.

Ситуація в турнірній таблиці вимагала від збірної України грати лише на перемогу в цьому матчі, але суперник у самому початку гри захопив ініціативу. Втім, підопічні Михайла Фоменка швидко вирівняли гру і в подальшому навіть мали певну перевагу. Тим не менше, реалізувати її хоча б раз українцям не вдалося.

Другий тайм пройшов за тим же сценарієм - господарі починали з атак на ворота П'ятова, а потім потихеньку віддавали ініціативу. А чим ближче було завершення матчу, тим менше намагалися ризикувати обидві команди. У підсумку гра завершилася закономірною нічиєю - 0:0.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом матчу.

У паралельних іграх Групи С збірна Іспанії обіграла на виїзді команду Македонії - 1:0, а Білорусь здолала Люксембург - 2:0.

Таким чином, після 8-ми турів в турнірній таблиці у збірної Іспанії 21 очко, Словаччині - 19, України - 16.Словаки зберегли 2-е місце в турнірній таблиці і, швидше за все, напярмую кваліфікуються на Євро-2016 минаючи стикові матчі плей-офф.