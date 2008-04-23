Ахметов мріє, щоб в його будинку уболівальники побили вікна

Президент ФК "Шахтар" Рінат АХМЕТОВ мріє, щоб у його будинку уболівальники побили вікна. Про це він сказав журналістам на будівельному майданчику нового стадіону ФК "Шахтар" в Донецьку перед приїздом на об`єкт Президента України Віктора ЮЩЕНКА, пише газета Донецької облради "Жизнь" у номері від 22 квітня.

На запитання газети, яку мету він ставить перед командою в новому сезоні Ліги чемпіонів, АХМЕТОВ відповів: "Хочу, щоб ми програли в першому ж раунді. Ви ж чудово знаєте, що ми інвестуємо і в душу, і в серце.Якщо сьогодні ми не виходимо з групи, нас критикують. Сьогодні і уболівальники нас лають. Я колись сказав, що я хочу. Ось якби ми програли, як, наприклад, в матчі з "Бенфікою", то я хотів би, щоб після такого матчу тисячі наших уболівальників під`їхали до мого будинку і почали бити вікна". (4 грудня 2007 р. в Донецьку "Шахтар" програв португальській "Бенфіці" і вибув з турніру Ліги чемпіонів УЕФА – УНІАН).

На здивоване запитання журналістів, хіба це реально, президент "Шахтаря" відповів: "Але я хочу цього! І так само я хочу, щоб сотні тисяч, мільйони уболівальників, якщо ми перемагатимемо, в душі сказали "спасибі".

"Єдине, чого я не хочу, щоб була байдужість. Байдужості ніколи не переживу", - додав Р. АХМЕТОВ.