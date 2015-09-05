Євробаскет-2015, 1-й тур, Литва - Україна: онлайн відеотрансляція

Матчі групового етапу команди Групи D, в яку входять Литва і Україна, пройдуть в Ризі (Латвія).

Нинішній чемпіонат Європи проходить одночасно в чотирьох країнах. Крім Латвії, матчі змагання також приймуть Франція (Група А), Німеччина (В) та Хорватія (С). Вирішальні матчі плей-офф відбудуться у Франції.

За регламентом змагань, для потрапляння в плей-офф і продовження боротьби за медалі команда повинна потрапити в четвірку кращих на груповому етапі. Усього у кожній групі по 6 команд, які зіграють круговий турнір - по 5 ігор. Суперниками українців окрім збірної Литви будуть команди Латвії, Естонії, Бельгії та Чехії.

Нинішній турнір команда проводить з новим головним тренером Євгеном Мурзіним і суттєво оновленим складом команди. Частина гравців і головний тренер американський фахівець Майк Фрателло, що досягли найбільших успіхів в історії українського баскетболу - 6-е місце на Євробаскеті-2013 і дебют у ЧС-2014 - покинули колектив. Тим не менш, завдання перед оновленою командою, поставлені новим президентом Федерації баскетболу України Михайлом Бродським ставляться максимальні - місце в шістці найсильніших і потрапляння на олімпійський відбірковий турнір до Ігор-2016.

Таким чином, команді потрібно не тільки потрапити у четвірку найсильніших в групі, але також подолати 1/8 і 1/4 фіналу, або, в разі програшу в чвертьфіналі, обов'язково виграти півфінал у турнірі за 5-8 місця.

На котируваннях букмекерських контор, шанси збірної України розцінюються вельми скептично. Команда не потрапляє навіть в теоретичну 10-ку найсильніших, займаючи 12-17 місця з коефіцієнтом імовірності виграшу 100 до 1.

Фаворитами турніру вважаються збірні Франції (2,50 до 1) та Іспанії (3 до 1).

У матчі першого туру фаворитом вважається збірна Литви, на перемогу якої ставки приймаються з коефіцієнтом 1.09 до 1. На перемогу української команди ставки приймаються з розрахунку 8 до 1.

Сайт УНІАН проведе відеотрансляцію матчу Литва - Україна. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.