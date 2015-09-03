Тренер збірної Білорусі з футболу Хацкевич: У Львові мені доведеться грати проти своїх

Головний тренер збірної Білорусі Олександр Хацкевич на прес-конференції, присвяченій матчу кваліфікації Євро-2016 проти команди України, поділився очікуваннями від майбутнього візиту в країну, де він провів в якості гравця і тренера в цілому 11 років, повідомляє Прессбол.

"У Львові завжди було важко грати. "Карпати" завжди були непоступливі. Місто прекрасне, багато перемог було здобуто у складі київського "Динамо". Сподіваюся, і зі збірною Білорусі вийде", - поділився спогадами Хацкевич.

Також він відповів на питання про те, чи вважає, що доведеться грати проти своїх? "Хм, в якійсь мірі — так. Я багато працював в Україні, у мене там багато друзів. Але у мене білоруський паспорт, я зараз головний тренер збірної Білорусі, стало бути, у мене не буде там друзів під час матчу".

Олександр Хацкевич 7 сезонів провів у складі київського "Динамо" як гравець (1996-2003, 135 ігор, 26 голів), а потім 4 роки був тренером "Динамо-2" (2010-2014) та асистентом тренера збірної України (2010-2011).

Матч кваліфікації чемпіонату Європи Україна - Білорусь пройде 5 вересня у Львові на "Арені-Львів".