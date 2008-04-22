Ахметов переконаний, що поїзд піде швидко і туди, куди треба

Президент футбольного клубу "Шахтар", народний депутат Рінат АХМЕТОВ переконаний, що Україна гідно проведе Чемпіонат Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на будівельному майданчику нового стадіону ФК "Шахтар" у Донецьку перед приїздом на об`єкт Президента України Віктора ЮЩЕНКО 17 квітня, пише газета Донецької облради "Жизнь" в номері від 22 квітня.

"Взагалі, я переконаний у тому, що Євро-2012 відбудеться в Україні, і ми гідно проведемо цей чемпіонат", - сказав Р.АХМЕТОВ.

За його словами, коли Україна одержала право проведення Євро-2012, "досвіду не було, а проблем дуже багато було, і вирішувати їх потрібно було ще вчора".

"А сьогодні, я думаю, ми потихеньку думаємо, аналізуємо… Я переконаний, що поїзд піде, і піде на хорошій швидкості і в правильному напрямі", - зазначив Р.АХМЕТОВ.

За його словами, "що стосується готелів, потрібно порахувати, скільки їх повинно бути". "Я думаю, це інвестиції з приватного сектора. Що стосується доріг, аеропортів, тут теж повинна бути якась взаємодія з приватним капіталом. Я думаю, все буде добре…", - сказав президент ФК "Шахтар".