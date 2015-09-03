Збірна України піднялася на одну позицію в рейтингу ФІФА
13:10, 03 вересня 2015Спорт
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Українці обійшли команду Боснії та Герцеговини.
Збірна України / ffu.org.ua
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг національних збірних, у якому команда України піднялася з 30-го на 29-е місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
На рахунку збірної України 812 балів, наша команда випередила збірну Боснії і Герцеговини.
Основні суперники українців у відбірковому турнір до Євро-2016 займають наступні місця: Іспанія - 11, Словаччина - 15, Білорусь - 97.
У п'ятірці найсильніших команд світу змін не відбулося. Лідерами рейтингу, як і раніше є збірні Аргентини, Бельгії, Німеччини, Колумбії і Бразилії.
Наступна версія рейтингу буде оприлюднена 1 жовтня.
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