Збірна України піднялася на одну позицію в рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг національних збірних, у якому команда України піднялася з 30-го на 29-е місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

На рахунку збірної України 812 балів, наша команда випередила збірну Боснії і Герцеговини.

Основні суперники українців у відбірковому турнір до Євро-2016 займають наступні місця: Іспанія - 11, Словаччина - 15, Білорусь - 97.

У п'ятірці найсильніших команд світу змін не відбулося. Лідерами рейтингу, як і раніше є збірні Аргентини, Бельгії, Німеччини, Колумбії і Бразилії.

Наступна версія рейтингу буде оприлюднена 1 жовтня.