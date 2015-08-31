У перший день US Open на корт вийдуть п'ять українських тенісистів

31 серпня в Нью-Йорку стартує останній тенісний турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат США - де в перший день на корт вийдуть відразу п'ять українських теннистов, повідомляє офіційний сайт змагань.

На корті 14 другим запуском зійдуться Еліна Світоліна і Єлизавета Кулічкова (Росія), на корті 5 третім запуском вийдуть Катерина Козлова і Бетані Маттек-Сендс (США), на корті 9. цим же запуском почнуть свій матч Сергій Стаховський і Джон Міллман (Австралія), на корт 4 четвертим запуском вийдуть Олександр Долгополов і Самюель Грот (Австралія), а на корт Луї Армстронга (другий за значимістю) останнім п'ятим запуском вийдуть Ілля Марченко та Гаель Монфіс (Франція).

Пізніше в боротьбу вступлять Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.

Вперше в історії Відкритого чемпіонату США в основній сітці виступлять відразу 7 українських тенісистів.

US Open-2015 пройде в Нью-Йорку з 31 серпня по 13 вересня.