Яків Хаммо став бронзовим призером чемпіонату світу з дзюдо
20:23, 29 серпня 2015Спорт
1185
Спортсмен став єдиним представником України, який виборов медаль в індивідуальному турнірі.
noc-ukr.org
На світовій першості з дзюдо, яка завершується в Астані, скарбничка збірної України поповнилася бронзовою нагородою, повідомляє прес-служба НОК України.
Автором медалі став дзюдоїст Яків Хаммо, який виступає у суперважкій ваговій категорії +100 кг.
У «бронзовому» фіналі наш спортсмен був сильнішим за дзюдоїста з Південної Кореї Кім Сон Міна.
Чемпіоном світу в цьому виді програми став Тедді Рінер з Франції, срібло на рахунку Рю Шічінохе. Другу бронзову нагороду завоював Адам Окруашвілі з Грузії.
Ця нагорода стала єдиною для збірної України в індивідуальних змаганнях.
Чемпіонат світу завершиться у неділю, 30 серпня, командними змаганнями у чоловіків у жінок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter