Яків Хаммо став бронзовим призером чемпіонату світу з дзюдо

На світовій першості з дзюдо, яка завершується в Астані, скарбничка збірної України поповнилася бронзовою нагородою, повідомляє прес-служба НОК України.

Автором медалі став дзюдоїст Яків Хаммо, який виступає у суперважкій ваговій категорії +100 кг.

У «бронзовому» фіналі наш спортсмен був сильнішим за дзюдоїста з Південної Кореї Кім Сон Міна.

Чемпіоном світу в цьому виді програми став Тедді Рінер з Франції, срібло на рахунку Рю Шічінохе. Другу бронзову нагороду завоював Адам Окруашвілі з Грузії.

Ця нагорода стала єдиною для збірної України в індивідуальних змаганнях.

Чемпіонат світу завершиться у неділю, 30 серпня, командними змаганнями у чоловіків у жінок.