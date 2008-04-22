Футболісти «Шахтаря» отримали новий командний автобус (фото)

Футболісти донецького «Шахтаря» одержали новий командний автобус, повідомляє прес-служба клубу.

Відтепер всі наземні переміщення «гірників» здійснюватимуться на «Mercedes-Benz» класу Travego 15 SHD. Автобус цілком і повністю відповідає стандартам автобуса преміум-класу. У клуба з європейськими устремліннями інакше і бути не може, відзначає Остров.

«Наш клуб завжди ставить перед собою самі амбітні цілі, – сказав на презентації автобуса генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін, - Ми повинні бути кращими в усьому. Сьогодні, представляючи новий автобус, хотілося б сказати, хай він просуває наш бренд усюди, де б він не був. І у свою чергу, хай новий шосейний «лайнер» нагадує футболістам, що вони повинні бути кращими скрізь і у всьому. Тому хотів би побажати доброго шляху. Ні гвіздка, ні жезла!»

«Mercedes-Benz» оснащений усім, що може стати в пригоді в дорозі. У розпорядженні футболістів кухня з мікрохвильовою піччю, кавоваркою і холодильником, відеосистема з TV-тюнером і DVD-програвачем.

ФотоУНІАН