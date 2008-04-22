Фани київського ”Динамо” готували вендету Охтирці?

За попередніми даними, обставини бійки уболівальників "Динамо" і "Нафтовика-Укрнафта" під час недільного матчу ПФЛ планує розглянути у наступний вівторок, коли буде зібрана необхідна інформація.

Коммерсантъ-Українаповідомляє деякі подробиці безпорядків, що відбулися на футбольному матчі, а також їх наслідки.

Фанати "Динамо" почали підготовку до виїзного матчу в місті Охтирка Сумської області ще восени минулого року, після прикрої поразки "Динамо" від "Нафтовика-Укрнафта" в Києві (0:1) 29 вересня, відзначає видання. За інформацією директора стадіону "Нафтовик" Олексія Петрова, на зустрічі були присутні 5750 уболівальників. При цьому квитки не продавалися, а розповсюджувалися серед промислових підприємств і громадських організацій Охтирки. Для гостей із столиці організатори забронювали 300 місць (приїхало у результаті 750 осіб).

Один з динамівських уболівальників, присутній на місці події, розповів Ъ, що офіційно від клубу був відправлений всього один автобус, інші організували виїзд самостійно - орендували автобуси або добиралися потягами. За словами уболівальника, до початку зустрічі "в місті дійсно були безпорядки - розмальовувалися будинки, огорожі, зокрема свастиками".

Делегат Федерації футболу України на матчі в Охтирці Юрій Махно вчора повідомив, що також був свідком "численних доматчевих безчинств". "Кияни розмальовували кіоски, будинки, били вітрини магазинів, а на пам`ятнику Леніну чорною фарбою було виведено "ФК ДК", - стверджує пан Махно.- Саме враховуючи такі настрої, міліція вирішила локалізувати київських уболівальників і розмістити всіх 750 осіб в одному невеликому секторі, де їх легше нейтралізуватиме у разі чого".

За словами одного з уболівальників "Динамо", який побажав залишитися неназваним, бійка в першому таймі матчу "відбулася через те, що пройшов слух: десь побили одного з наших"; друге зіткнення почалося після того, як "два уболівальники з атрибутикою `Нафтовика-Укрнафта` почали показувати факи".

Юрій Махно розповів, що "організатори матчу настійно просили міліцію зберігати лояльність якомога довше". За його словами, "вони навіть не реагували, коли в них кидали вирваними сидіннями, а активно діяти почали тільки у самому кінці матчу - коли почалася масова бійка між фанатами двох команд".

Олексій Петров стверджує, що в ході безпорядків було вирвано 680 сидінь (вартістю 60 грн кожне), ще 400 - пошкоджені і вимагають заміни. Пошкоджені також біотуалет і торговий намет, що знаходилися на території стадіону.

У центрі суспільних зв`язків УМВС у Сумській області повідомили, що всього в охтирський міськвідділ міліції за порушення громадського порядку під час футбольного матчу було доставлено 15 осіб. Дванадцять з них були узяті під адміністративний арешт, троє відпущені. Крім того, за даними Ъ, ще 36 уболівальників "Динамо", які продовжили хуліганити по дорозі додому в потязі, були затримані транспортною міліцією і зараз перебувають під вартою.