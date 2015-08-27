Усейн Болт став 10-кратним чемпіоном світу з легкої атлетики

У Пекіні (Китай) завершився фінальний забіг на дистанції 200 метрів серед чоловіків, де переможцем став Усейн Болт з Ямайки, повідомляє офіційний сайт змагань.

Результат переможця склав 19,55 сек.

Таким чином, Болт завоював 10-у в кар'єрі золоту медаль Чемпіонату світу.

Три дні тому в Пекіні він виграв золото на 100-метрівці, а до цього він виграв по 3 золоті нагороди (100 м, 200 м, естафета 4х100) на ЧС в Берліні-2009 і Москві-2013, а також дві нагороди найвищого ґатунку на ЧС-2011 в південнокорейському Тегу - 200 м. і естафета 4х100.

Крім того, на рахунку 29-річного спринтера 6 золотих олімпійських нагород - по 3 Пекіна-2008 і Лондона-2012.

Олімпіада-2016 в Ріо-де-Жанейро може стати останнім стартом для Болта, якому в день закриття майбутніх Ігор (21 серпня) виповниться 30 років.

Чемпіонат світу в Пекіні проходить з 22 по 30 серпня. Турнір складається невдало для збірної України, на рахунку якої поки немає жодної нагороди.