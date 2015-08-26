При жеребкуванні Ліги чемпіонів "Динамо" буде посіяно в третю корзину, "Шахтар" - в другу або третю

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив посів команд напередодні жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2015/16, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зокрема, у 3-й кошик будуть посіяні "Динамо" Київ, "Ліон" "Олімпіакос", "Галатасарай" і "Рома".

В кошик 2, в залежності від результатів сьогоднішніх матчів раунду плей-офф кваліфікації, можуть потрапити "Шахтар" і іспанська "Севілья". Зокрема, «Шахтарю» потрібна перемога італійського "Лаціо" за сумою двох матчів над німецьким «Байєром», або перемога бельгійського «Брюгге» - над англійським «Манчестер Юнайтед». Якщо ж німецький та англійський колективи синхронно потраплять в основний етап змагань, "гірники" опиняться в 3-му кошику.

Разом з тим, у кошик 2 вже потрапили "Реал", "Атлетіко", "Порту", "Арсенал", "Валенсія" і "Манчестер Сіті". Кошик 1 вже повністю сформований - "Барселона", "Челсі", "Баварія", "Ювентус", "Бенфіка", "Парі Сен-Жермен", "Зеніт" і ПСВ. А в кошику 4, на даний момент, представлені "Боруссія" Менхенгладбах, "Вольфсбург", "Динамо" Загреб, "Маккабі" Тель-Авів, "Гент", "Мальме".

Повністю склад всіх кошиків стане відомий у середу пізно ввечері, по закінченні матчів раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів у п'яти парах.

Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться у четвер, 28 серпня.