Ярмоленко може почати кар'єру в "Барселоні" з січня - подробиці передбачуваного контракту

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко може залишитися в Україні ще на півроку через заборону "Барселоні" з боку Міжнародної федерації футболу (ФІФА) реєструвати нових гравців до 1 січня 2016-го року, повідомляє Sport.es.

Разом з тим, контракт з українським гравцем може бути підписаний вже зараз.

Якщо угоду з "Барселоною" буде підписана до кінця серпня, Ярмоленко залишиться в "Динамо" на правах оренди, але не зможе виступати в матчах Ліги чемпіонів.

"Барселона" може заплатити за Ярмоленка 20 млн. євро трьома траншами - 5 млн. у серпні, одразу після підписання контракту, 5 млн. - в січні, а решту 10 млн. - по закінченні сезону 2015/16.

Раніше повідомлялося, що англійський "Евертон" готовий вже найближчим часом домовитися з "Динамо" і придбати футболіста за 25 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо про те. що "Барселона" почала переговори про купівлю Ярмоленка у "Динамо". Це сталося після того, як іспанську команду покинув виступаючий на тій же позиції Педро Родрігес, який перейшов в англійський "Челсі".