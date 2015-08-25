Фоменко оголосив склад збірної України з футболу на відбіркові матчі Євро-2016 проти Білорусі та Словаччини

У списку присутні 25 гравців, повідомляє прес-служба ФФУ.

Склад збірної України виглядає таким чином:

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар», Донецьк), Денис Бойко («Дніпро», Дніпропетровськ), Микита Шевченко («Зоря», Луганськ);

Захисники: Артем Федецький («Дніпро», Дніпропетровськ), В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар», Донецьк), Євген Хачеріді («Динамо», Київ), Андрій Пилявський («Зоря», Луганськ);

Півзахисники: Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Сергій Рибалка, Микола Морозюк (усі − «Динамо», Київ), Руслан Ротань («Дніпро», Дніпропетровськ), Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко (усі - «Шахтар», Донецьк), Руслан Маліновський («Зоря», Луганськ), Анатолій Тимощук («Кайрат», Алма-Ати, Казахстан), Євген Коноплянка («Севілья», Іспанія);

Нападники: Євген Селезньов («Дніпро», Дніпропетровськ), Пилип Будківський («Зоря», Луганськ), Артем Кравець («Динамо», Київ).

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні були оприлюднені склади команд Білорусі та Словаччини.

Найближчим часом збірна України проведе два матчі відбору Євро-2016 - проти Білорусі (5 вересня у Львові) та Словаччини (8 вересня у Жиліні).