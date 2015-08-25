Росію оштрафували через зневажливе ставлення до виконання гімну Канади

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею.

Збірна Канади перемогла росіян у фіналі з рахунком 6:1. Перед виконанням гімну на честь нових чемпіонів світу більша частина хокеїстів російської команди вирушила до роздягальні.

Раніше президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель заявив, що Федерація хокею Росії буде покарана за неповагу, виявлену гравцями національної команди по відношенню до канадців після фінального матчу чемпіонату світу.

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"Після повернення з чемпіонату світу ми обговоримо це питання, і зв'яжемося з керівництвом Федерації хокею Росії. У нас є регламент, і певне покарання точно буде винесено. Коли я це побачив, то відчув велику прикрість.

З 29 чемпіонатів світу, на яких мені довелося бути присутнім, це перший такий випадок. Те, що зробила російська команда, абсолютно неприйнятно. На льоду під час гри можуть відбуватися будь-які події - сутички, бійки. Але відсутність поваги до суперника після матчу нікуди не годиться", - розповів Фазель.

Під час виконання канадського гімну на майданчику зі всієї збірної Росії знаходилися лише сім хокеїстів - Олександр Овечкін, Євген Малкін, Володимир Тарасенко, Артемій Панарін, Дмитро Куликов, Андрій Миронов, Євген Дадонов і Віктор Тихонов.