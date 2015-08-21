Тренер "Зорі" після поразки від "Легії": потрібно витримати цей удар

Вернидуб в коментарі каналу "Футбол 2" зазначив, що зараз слід добре підготуватися до матчу-відповіді, який відбудеться 27 серпня, передає ТСН.

"Хвилин 30 грали у свій футбол, проводили нормальні атаки, потім сумбур розпочався. Програли центр поля. У другому таймі поспішати кудись почали. Пропустили непотрібний м'яч. Потрібно витримати і цей удар. Є ще матч-відповідь. Футбол непередбачуваний. Головне підготуватися і вийти 27 числа", - повідомив головний тренер "Зорі".

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Вернидуб також додав, що у наступному матчі потрібно краще контролювати м'яч, діяти більш агресивно та допускати менше помилок.

"Останні 15 хвилин повністю втратили контроль м'яча. "Легія" могла забити ще, там і поперечина була... Хоча ми теж могли забити. Потрібно тримати цей удар. Що потрібно зробити, щоб краще зіграти у Варшаві? Потрібен контроль м'яча, додати в агресії, не давати супернику вільно розігрувати. Стільки помилок. Чайковський, Гордієнко... треба брати себе в руки і не допускати таких помилок", - зазначив керманич клубу.

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Як повідомляв УНІАН, на столичному стадіоні "Динамо" 20 серпня завершився перший матч раунда плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" приймала польську "Легію" з Варшави і програла з рахунком 0:1.