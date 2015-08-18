ФК "Дніпро" оголосив про підписання контракту з Едмаром

Півзахисник збірної України Едмар став черговим новачком ФК «Дніпро», повідомляється на офіційному сайті команди.

З гравцем підписаний контракт строком на 1 рік.

Футболіст гратиме в новій команді під №8.

Едмар народився 16 червня 1980 року в Бразилії. Виступав у командах: «Индепенденте» Бразилія (1999), «Пауліста» Бразилія (2000-01), «Інтернасьонал» (Бразилія (2001-02), «Таврія» Сімферополь (2003-07), «Металіст» Харків (2007-15)

У чемпіонаті України проведення медич 306 матчів, забив 39 голів.

У свій час натуралізувався і провів у складі збірної України 15 матчів (1 гол).

Раніше "Дніпро" оголосив про підписання контракту з бельгійцем бразильського походження Данило Соузой і нігерійцем Міхелем Бабатунде.

Крім того, вчора і сьогодні "Дніпро" офіційно оголосив про розставання з двома гравцями - Нікола Калинич відтепер виступатиме в італійській "Фіорентині", а Джаба Канкава у французькому "Реймсі".