Киянин Крат виграв Кубок України по велотріалу

Переможцем київського етапу став Владислав Черниш, якому вдалося випередити лише на кілька очок Владислава Крата, однак, за підсумками усіх чотирьох етапів володарем Кубка України став Крат, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

Спортсмени показували свою майстерність на природних каменях Великої окружної дороги Києва. Потрібно було пройти 4 ділянки з найменшою кількістю помилок (постійно перебуваючи на велосипеді, не торкаючись землі) і вкластися в 2 хвилини. В Україні цей вид спорту робить перші кроки. Тим не менш, організатори вже відзначають рівень майстерності українських спортсменів.

Президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко перед стартом змагань зазначив: «Поки в Україні велотріал не так розвинений і популярний, як у Європі. Але впевнений, що при грамотнsq підтримці та проведенні таких планових змагань, у цього виду спорту в нашій країні перспективне майбутнє. Тим більше успіхи у нас вже є: спортсмени Владислав Черниш і Владислав Крат нещодавно приймали участь на етапі Кубка світу в Австрії і виступили там цілком гідно. А ще аргументом на користь швидкозростаючою популярністю «велоальпінізма» є те, що це дуже видовищний вид спорту. Стрибки по каменях, колодах, трюки на велосипедах — глядачеві є на що подивитися».

У свою чергу, володар Кубка та чемпіон України Владислав Крат зазначив: «Траса для фіналу мені дуже сподобалася, так як це природні камені. Дошки, колоди, балки — це все теж добре, але вони не зрівняються з тим, що зроблено самою природою. Хоча, звичайно, якщо порівнювати з етапами Кубка світу, то наша траса трохи простіше, все-таки рівень учасників дещо нижче. Але ми тільки починаємо. Ще буквально рік тому велотріалу в Україні взагалі не було. А зараз спільними зусиллями, завдяки роботі мого батька Олександра, підтримки Федерації велоспорту України та допомоги небайдужих людей ми вже дечого досягли. Будемо працювати».

Велотріал — дисципліна маунтинбайку, що полягає в подоланні перешкод на велосипеді. Перешкоди можуть бути самими різними, природними або штучними: парапети, камені, колоди, дошки і т. д. Головною метою є подолання серії перешкод, не спираючись ногами, руками та іншими частинами тіла. На сьогоднішній день велотріал — досить відомий вид екстремального спорту. Проводяться великі світові змагання. Зараз основні центри тріалу — Франція, Іспанія, Англія, Бельгія, Швейцарія, Німеччина і деякі інші країни Європи. Останнім часом тріал стає все популярнішим, рівень спортсменів зростає все швидше і ставляться немислимі рекорди: стрибок з місця через планку на висоті 142 см і багато інших.