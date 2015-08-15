Капітан "Дніпра" Ротань про матч з "Шахтарем": Зіграли грамотно і правильно

Після закінчення матчу одним з останніх залишав роздягальню дніпропетровської команди, її капітан Руслан Ротань, який відповів на запитання телеканалу «2+2».

Зокрема, Ротань відзначив: "У попередніх матчах ми першими пропускали, а потім не виходило досягти потрібного результату. Сьогодні робили все можливе, щоб не пропустити, і нам це вдалося. Зіграли грамотно і правильно".

Оцінюючи дії Данило, капітан зазначив: "Думаю, зіграв добре і однозначно допоміг команді".

Відповідаючи на питання про нейтралізацію лідерів "Шахтаря" - Алекса Тейшейри, Срни і Тайсона, він послався на прохання головного тренера: "Мирон Богданович перед матчем говорив, що нейтралізація того ж Тейшейри завдання номер один. У нас вийшло не дати йому розвернутися".

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Дніпро" обіграв "Шахтар" у центральному матчі туру Прем'єр-ліги з рахунком 2:0.