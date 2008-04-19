Результати 26 туру Чемпіонату України з футболу
18:55, 19 квітня 2008Спорт
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День видався результативним
Сьогодні відбулися чотири матчі 26 туру Чемпіонату України з футболу. День видався результативним: у Донецьку і Харкові господарі поля перемогли з великим рахунком.
Металіст - Карпати 4:0 (Едмар 12, Джексон 25, Лащенков 57, Слюсар 81 )
Шахтар - Металург З 4:0 (Адріано 35, Жадсон 44, Гладкий 48, Фернандіньйо 85 )
Ворскла - Кривбас 2:1 (Маркоські 12, Цуррі 90 (пен.) - Бюлюкбаші 64 (пен.))
Зоря - Металург Д 1:1 (Нвоха 56 - Ткаченко 32)
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