Результати 26 туру Чемпіонату України з футболу

18:55, 19 квітня 2008
Спорт
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День видався результативним

Сьогодні відбулися чотири матчі 26 туру Чемпіонату України з футболу. День видався результативним: у Донецьку і Харкові господарі поля перемогли з великим рахунком.

Металіст - Карпати 4:0 (Едмар 12, Джексон 25, Лащенков 57, Слюсар 81 )

Шахтар - Металург З 4:0 (Адріано 35, Жадсон 44, Гладкий 48, Фернандіньйо 85 )

Ворскла - Кривбас 2:1 (Маркоські 12, Цуррі 90 (пен.) -  Бюлюкбаші 64 (пен.))

Зоря - Металург Д 1:1 (Нвоха 56 - Ткаченко 32)

 

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