Результати 26 туру Чемпіонату України з футболу

День видався результативним

Сьогодні відбулися чотири матчі 26 туру Чемпіонату України з футболу. День видався результативним: у Донецьку і Харкові господарі поля перемогли з великим рахунком. Металіст - Карпати 4:0 (Едмар 12, Джексон 25, Лащенков 57, Слюсар 81 ) Шахтар - Металург З 4:0 (Адріано 35, Жадсон 44, Гладкий 48, Фернандіньйо 85 ) Ворскла - Кривбас 2:1 (Маркоські 12, Цуррі 90 (пен.) - Бюлюкбаші 64 (пен.)) Зоря - Металург Д 1:1 (Нвоха 56 - Ткаченко 32)

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