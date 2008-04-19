26 тур Чемпіонату України: Арсенал відібрав очки у Дніпра

Вчора в Україні стартував 26 тур футбольного чемпіонату. Честь відкривати бал випала Арсеналу і Дніпру. «Каноніри» на своєму полі досить несподівано залишили дніпропетровців без очків, проте заслуженим підсумком матчу була би нічия, відзначає Football.ua.

Команди обмінялися голами вже в самому дебюті зустрічі. Спочатку неприкритий Воробей ударом головою розпечатав ворота Реви після м`якої подачі Шелаєва зліва, але вже в наступній атаці господарів Шершун не встежив за Селезньовим - кращий бомбардир канонірів вирвався на побачення з Кернозенком і спокійно послав м`яч у дальній кут воріт гостей.

Після обміну голами команди з натхненням кинулися на штурм. Гострі моменти виникали як біля воріт Дніпра, так і біля воріт Арсенала.

Ближче до кінця тайму гра заспокоїлася. Команди не форсували події, погрожуючи воротам суперника лише зі стандартів або ж дальніми ударами.

Другий тайм і взагалі видався нудним. Трохи пожвавив його вихід Мазилу. Румун відразу ж не використав дуже класний момент, який, по суті, створив собі сам. Дороге придбання Дніпра відтіснило опонента в штрафній суперника, але прицільного удару завдати не зумів: удар прийшовся прямісінько у воротаря.

За п`ять хвилин до кінця зустрічі сімферопольський арбітр Сиренко призначив пенальті за зніс Шершуном Селезньова. Сам потерпілий і зголосився виконати удар. Пробив форвард не дуже вдало, проте Кернозенко не зумів виручити, відбив м`яч... у власні ворота.

Дніпропетровці пішли на штурм, в штрафну господарів прибігав навіть Кернозенко, але вирвати хоч би очко гостям так і не вдалося.

На післяматчевій прес-конференції наставник Дніпра Олег Протасов відзначив, що його підопічні не заслуговували на поразку, а головною ж причиною невдачі назвав погану реалізацію моментів: «На жаль, ми не реалізували моменти, які мали. Проте, як не дивно, думаю, що команда потихеньку додає. Можливо, те, що дав нам футбольний Бог в першому колі, зараз він забирає назад. Дуже багато помилок в обороні. Над цим, звичайно, потрібно продовжувати працювати».

Тренер не погодився з думкою журналістів про те, що у Дніпра не було єдиного колективу на полі, проте нарікав на відсутність плеймейкера в команді.

«Колектив був. Ще раз повторюся, що команда поступово знаходить нитки гри... Зараз нам не вдається виривати перемоги на останніх хвилинах, як це було раніше. У нас немає плеймейкера. Лідера в центрі поля. Ніхто не може віддати останній пас», сказав Протасов.

Олександр Заваров у свою чергу сказав, що незважаючи на перемогу, він не дуже задоволений грою своєї команди: «Певною мірою нам пощастило, що Дніпро не реалізувало свої моменти, подекуди і у нас не все виходило. Перемогли, вважаю, завдяки тому, що ми боролися до кінця».

«Я задоволений результатом, але не грою. Для мене зараз головне, щоб команда не почала думати про відпустку, що наближається. Важливо зберегти бойовий настрій», - сказав Заваров.

Чемпіонат України. 26 тур Арсенал - Дніпро 2:1

Голи: Селезньов 10, 85 (з пенальті) - Воробей 9

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