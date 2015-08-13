"Дніпро" підписав контракт з нігерійцем Бабатунде

Угода розрахована на 1 рік, повідомляє прес-служба клубу.

Бабатунде буде грати під №79.

Бабатунде народився 24 грудня 1990 року. Виступав за команди: «Хартленд» Оверрі, Нігерія (2009-2010), «Кривбас» Кривий Ріг (2011-2013), «Волинь» Луцьк (2013-2015). У чемпіонаті України провів 80 матчів, забив 6 голів.

Після підписання контракту футболіст зазначив: "Зізнаюся, не очікував такого продовження кар'єри, але грати в «Дніпрі» було моєю мрією! «Дніпро» — один з великих клубів України. Коли я був у «Кривбасі» та «Волині», неодноразово грав проти «Дніпра», був у цих командах разом з колишніми дніпропетровськими футболістами. Так що, повторюся, я дуже щасливий бути тут. У «Дніпрі» все чудово, тут всі — професіонали, зібрані хороші футболісти. На кожному тренуванні всі намагаються віддати всі сили".

Також гравець додав: "Звичайно, я готовий грати вже завтра проти "Шахтаря". Футбол — моя робота і моя улюблена справа. Якщо мене розбудити серед ночі — я буду готовий грати. Немає проблем, я готовий".

Говорячи про паузі після того, як гравець покинув «Волинь» кілька місяців тому, він зазначив: "Перебував зі своєю сім'єю. Але при цьому я не забував про роботу. Я дуже люблю футбол, тому щодня тренувався, підтримував форму з колишньою командою Нігерії. Також ми тренувалися разом з друзями з інших європейських клубів, коли вони приїжджали".

А оцінюючи чемпіонат України, нігерієць сказав: "Я тут вже чотири сезони. Тут досить високий рівень. Скажу так: якщо ти грав у чемпіонаті України, зможеш грати в будь лізі світу. Тут дуже жорсткий футбол, багато боротьби".

Як повідомляв УНІАН, найближчий матч "Дніпро" проведе в п'ятницю, 14 серпня, де в рамках чемпіонату України буде протистояти донецькому "Шахтарю". У цьому матчі Бабатунда може дебютувати у складі нової команди.