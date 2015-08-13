Наталія Погребняк та Віталій Бутрим визнані найкращими легкоатлетами липня в Україні

Федерація легкої атлетики України завершила голосування по визначенню найкращих легкоатлетів липня в Україні, згідно з результатами якого кращими визнані Наталія Погребняк та Віталій Бутрим, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

В обох номінаціях перевага лауреата над атлетом, який посів за підсумками голосування друге місце, склала лічену кількість голосів. Отож, найкращим легкоатлетом липня став сумчанин Бутрим, який на міжнародних змаганнях в Алмати (Казахстан) встановив новий рекорд України у бігу на 400 метрів – 45,01. А найкращою легкоатлеткою минулого місяця визнано харків’янку Погребняк, яка показала п’ятий результат в історії серед українок у бігу на 100 метрів під час чемпіонату України у Кіровограді (11,09), а також виконала нормативи IAAF на чемпіонат світу-2015 на двох дистанціях – 100 м та 200 м – з особистими рекордами (11,09 та 22,75 відповідно).

Погребняк стала першою, кому двічі вдалося здобути звання найкращої легкоатлетки місяця. Адже їй також не було рівних за підсумками червневого голосування.

Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.