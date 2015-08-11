Цуренко вийшла у друге коло тенісного турніру в Торонто, Долгополов - програв у Монреалі

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у другий раунд турніру WTA Premier 5 c призовим фондом 2,768$ млн. Rogers Cup у Торонто (Канада), повідомляє Тенісний портал України.

У стартовому матчі, відкладеному вчора через дощ за рахунку 3-2 на користь українки, Цуренко завдала поразки Яніні Вікмайєр з Бельгії: 6-3 7-6(3).

У другій партії киянка двічі невдало подавала на матч у 10-му та 12-му геймах сету. На тай-брейку Цуренко реалізувала свою перевагу з другого матчболу. Наступною суперницею українки стане фіналістка Вімблдону-2015 іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса, посіяна організаторами канадського турніру під 8-м номером.

У свою чергу, Олександр Долгополов не зміг подолати стартовий бар'єр на турнірі серії АТР Masters в Монреалі.

У матчі першого кола киянин поступився 14-й ракетці турніру болгарському тенісистові Григору Димитрову: 4-6 5-7. У другій партії українець вів 5-3, але не зумів подати на сет.

US Open Series — серія тенісних турнірів, які проводяться на Північноамериканському континенті протягом п'яти тижнів перед заключним турніром року з серії "Великого шолома" - Відкритим чемпіонатом США.

У нинішньому році US Open пройде в Нью-Йорку з 31 серпня по 13 вересня.