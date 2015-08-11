Українські плавці здобули три ліцензії на участь в Олімпіаді-2016

Про це повідомляє прес-служба Федерації плавання України.

Андрій Говоров виборов олімпійську ліцензію на дистанції 50 м вільним стилем. Сергій Фролов і Михайло Романчук здобули олімпійські ліцензії на 1500 м вільним стилем. На цій дистанції Романчук встановив рекорд України на цьогорічному чемпіонаті світу (14:57.82).

"На чемпіонаті світу представники нашої команди взяли участь у чотирьох фіналах, встановили два рекорди України та отримали три олімпійські ліцензії. Загалом завдання перед нашими спортсменами ставилися високі, а самі міжнародні змагання проходили в умовах високої конкуренції. Тому команда виступила добре, а спортсмени показали свої максимальні результати", - сказав головний тренер збірної команди України з плавання та голова тренерської ради Федерації плавання України Андрій Сердінов.

Загалом, за словами Сердінова, відбір на Олімпіаду-2016 триватиме ще рік, отже в інших лідерів команди є шанс отримати інші ліцензії на участь в Олімпійських іграх, що пройдуть у Ріо-де-Жанейро.

Чемпіонат світу з водних видів спорту проходив з 24 липня по 9 серпня у Казані. Участь у змаганнях взяли 2,5 тис. спортсменів зі 190 країн.