Зідан відбуватиме дискваліфікацію на громадських роботах

Французький футболіст Зінеддін ЗІДАН, дискваліфікований сьогодні Дисциплінарним комітетом Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), у зв`язку із завершенням своєї футбольної кар`єри відбуватиме дискваліфікацію на громадських роботах.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, З.ЗІДАН дав свою згоду попрацювати три дні з дітьми в рамках гуманітарної програми ФІФА.

Крім того, З.ЗІДАН вибачився перед дітьми, які дивилися фінальний матч Чемпіонату світу-2006, зізнавшись, що не зміг себе контролювати, піддавшись на провокацію.

На сьогоднішньому засіданні Дисциплінарного комітету ФІФА З.ЗІДАН та італійський футболіст Марко МАТЕРАЦЦІ підтвердили, що вислови М.МАТЕРАЦЦІ були наклепом, але не носили расистського характеру. За твердженням француза, Марко образив його матір і сестру, тоді як італієць спростував те, що він образив матір З.ЗІДАНА.

Дисциплінарний комітет залишив без уваги висловлювання президента ФІФА Йозефа БЛАТТЕРА, який пропонував позбавити З.ЗІДАНА «Золотого м`яча» кращому футболісту Чемпіонату світу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футбольних асоціації (ФІФА) дискваліфікував французького футболіста З.ЗІДАНА на три матчі зі стягненням штрафу в розмірі 7500 швейцарських франків (близько 6 тисяч доларів США), а італійського футболіста М.МАТЕРАЦЦІ – на два матчі зі стягненням штрафу в розмірі 5 тисяч франків (близько 4 тисяч доларів).