Українка Світоліна увійшла в число 15 найсильніших тенісисток світу

Завдяки успішному виступу на турнірі в Стенфорді (США) українка піднялася на 15-е місце у світовій класифікації, повідомляє Тенісний портал України.

Попереднім рекордом Еліни була 17-та позиція.

Таким чином, вперше в історії України представниця нашої країни входить в число 15 найсильніших тенісисток планети.

Разом з тим, Леся Цуренко на цьому тижні посідає 54-те місце (-2), Катерина Бондаренко - 103 (+3), Марина Заневська - 139 (-12), а Ангеліна Калініна - 154 (-2).

Кращими серед українок в парному рейтингу є Ольга Савчук -46 (-2), Людмила Кіченок - 54 (-2), Надія Кіченок - 74 (-3) і Катерина Бондаренко - 93 (+23).

На вершині рейтингу у порівнянні з минулим тижнем ніяких змін не відбулося. П'ятірку найсильніших спортсменок світу як і раніше становлять Серена Вільямс (США), Марія Шарапова (Росія), Симона Халеп (Румунія), Петра Квітова (Чехія) та Каролін Возняцкі (Данія).