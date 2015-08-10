Маркевич прокоментував гру з "Динамо": обидві команди можуть грати краще (відео)

Про це повідомляє ТСН.

"Обидві команди можуть грати краще. Такий футбол… Обидві команди ще не в формі. Ми тим більше.

У нас є свої проблеми із гравцями, які хочуть піти. Ніяк клуби не можуть домовитися. І вони так грають.

Повторюся, гра не вразила з обох сторін", - сказав керманич дніпрян.

Раніше УНІАН повідомляв, що в неділю, 9 серпня, у Дніпропетровську пройшов центральний матч 4-го туру чемпіонату України з футболу, в якому зустрілися київське "Динамо" та дніпропетровський "Дніпро". Матч 4-го туру завершився з рахунком 2:1 на користь киян.