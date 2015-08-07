"Шахтар" зіграє в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів з австрійським "Рапідом"

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування заключного етапу кваліфікаційних змагань Ліги чемпіонів УЄФА - раунду плей-офф, за підсумками якого суперником донецького "Шахтаря" став австрійський "Раїд", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перший матч "Шахтар" проведе у Відні.

У раунді плей-офф Ліги чемпіонів візьмуть участь 20 клубів. Десять з них йдуть по Шляху чемпіонів (переможці національних першостей країн з низьким рейтингом в таблиці УЄФА), десять - за Шляху представників ліг (команди, що представляють національні чемпіонати 10 провідних країн рейтингу).

"Шахтар" з самого початку опинився в числі сіяних в Шляху представників ліг і зміг уникнути на цьому етапі зустрічі з такими командами, як англійський "Манчестер Юнайтед", іспанська "Валенсія", німецький "Байєр" (Леверкузен), і португальський "Спортинг" (Лісабон). Крім того, у зв'язку з рішенням УЄФА розводити при жеребкуваннях російські й українські команди, "Шахтарю" не міг дістатися в суперники московський ЦСКА.

Десять переможців вийдуть в груповий етап, де приєднаються до 22 клубів, які отримали прямі путівки. Серед учасників основного турніру значиться чемпіон України київське "Динамо".

Матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів будуть зіграні 18/19 і 25/26 серпня.