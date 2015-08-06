Тенісисти Долгополов і Світоліна вийшли у третє коло турнірів у США

Долгополов обіграв хорвата Іво Карловича, а Світоліна - американку Ніколь Гіббс, повідомляє Тенісний портал України.

Долгополов вийшов у третій раунд турніру серії ATP-500, обігравши 10-ту ракетку турніру Карловича з рахунком 6-4 7-6(2). По ходу гри хорват виконав 18 ейсів, але вони не допомогли піти від поразки. Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин. Таким чином, Долгополов взяв у Карловича реванш за поразку у другому колі Уїмблдону нинішнього року.

За вихід у чвертьфінал українець посперечається з 18-річним представником Німеччини Олександром Звєрєвим.

У свою чергу, Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA Premier, обігравши посіяну під 8-м номером Гіббс з рахунком 6-3 7-6(5). Поєдинок тривав 1 годину 38 хвилин. Світоліна не змогла подати на матч в 10-му геймі другої партії. А на тай-брейку українці вдалося здобути перемогу з третього матчболу.

Наступною суперницею Еліни стане ще одна представниця США - Елісон Ріск.

Турніри в США є підготовчими до заключного змагання року з серії "Великого шолома" - Відкритого чемпіонату США. Один з чотирьох найпрестижніших стартів сезону цього року пройде в Нью-Йорку з 31 серпня по 13 вересня.