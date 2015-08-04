Тренер Кличка прогнозує перемогу українця нокаутом в бою з Ф'юрі

Тренер чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі українця Володимира Кличка Джонатон Бенкс в інтерв'ю iFL TV сказав, що очікує від Володимира перемоги нокаутом у поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 24 жовтня в Дюссельдорфі, повідомляє Boxingnews.com.ua.

"Про Тайсона Ф'юрі можна точно сказати одну річ, вірніше, дві: перше – він завжди буде багато говорити, і друге – він вийде битися. А щодо його слів про те, що у Володимира ще не було таких суперників, як він, то я можу точно сказати, що у самого Тайсона Ф'юрі ніколи і близько не було таких суперників, як Володимир Кличко", - зазначив Бенкс.

"Це буде дуже хороший бій, я очікую дуже хорошого виступу від Володимира. І Володимир Кличко переможе Тайсона Ф'юрі. Особисто я налаштовуюсь на нокаут", - додав тренер.