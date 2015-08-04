Офіційно: гравець "Карпат" Швед перейде до "Севільї"
13:04, 04 серпня 2015Спорт
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Львівські «Карпати» та переможець Ліги Європи сезону 2014/2015 іспанська «Севілья» домовилися про трансфер 18-річного нападника Мар’яна Шведа.
Ще один український футболіст стане гравцем іспанської Примери / www.fckarpaty.lviv.ua
Вихованець клубної школи сьогодні вилетить до Іспанії, де пройде медогляд, повідомляє клубна прес-служба.
Детальнішу інформацію очікуйте найближчим часом.
Нагадаємо, що Мар’ян Швед дебютував на рівні Прем’єр-ліги на початку 2015 року, а до цього він був лідером юніорської команди «Карпат». У 10-и матчах нападник відзначився двічі. Ще два матчі він провів у новому чемпіонаті.
Таким чином, футболіст стане одноклубником ще одного українця Євгена Коноплянки, який перейшов до "Севільї" місяць тому.
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