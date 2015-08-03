Гендиректор "Шахтаря": Проба В допінг-тесту Фреда також дала позитивний результат

Цю інформацію офіційно підтвердили в донецькому клубі, повідомляє "Обозреватель".

"Це правда. Позитивна проба є. Клуб поки перебуває в очікуванні - чекаємо офіційних документів від УЄФА", - заявив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

За різними даними, тепер бразильському гравцеві загрожує дискваліфікація на строк від 2-х до 4-х років.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стало відомо про те, що Фред не пройшов допінг-тест після одного з матчів збірної Бразилії на Кубку Америки.