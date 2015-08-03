Гендиректор "Шахтаря": Проба В допінг-тесту Фреда також дала позитивний результат
15:33, 03 серпня 2015Спорт
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Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло в організмі футболіста донецького клубу заборонені речовини, а саме хлортеазід - сечогінний засіб
Фред може бути дискваліфікований на 4 роки / dynamo.kiev.ua
Цю інформацію офіційно підтвердили в донецькому клубі, повідомляє "Обозреватель".
"Це правда. Позитивна проба є. Клуб поки перебуває в очікуванні - чекаємо офіційних документів від УЄФА", - заявив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.
За різними даними, тепер бразильському гравцеві загрожує дискваліфікація на строк від 2-х до 4-х років.
Як повідомляв УНІАН, 31 липня стало відомо про те, що Фред не пройшов допінг-тест після одного з матчів збірної Бразилії на Кубку Америки.
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