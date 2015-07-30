Український дует виборов бронзу Чемпіонату світу в синхронному плаванні

У Казані (Росія) завершився фінал Чемпіонату світу з водних видів спорту серед дуетів у синхронному плаванні, де бронзову медаль завоювали українки Ганна Волошина і Лоліта Ананасова, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки отримали за свій виступ 93,6000 бала, випередивши на 0,1667 бали фінішувавшу на 4-му місці команду Японії.

Чемпіоном світу в цьому виді програми став дует з Росії Наталя Іщенко / Світлана Ромашина (98,2000), на 2-му місці Хуан Сюечень / Сунь Веньянь з Китаю – 95,9000 бали.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 3 нагороди ЧС - 2 срібла та 1 бронза. Команда йде на 9-му місці в медальному заліку.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить в Казані з 24 липня по 9 серпня.