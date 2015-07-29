Український баскетбольний клуб вперше за два сезони виступить у єврокубку

Список з 59 команд-учасниць змагань опублікований прес-службою FIBA-Europe.

Склад учасників третього за значимістю єврокубка (після Євроліги і Кубка Європи) поповнять ще 5 команд, які стануть відомі 30 липня. В цей день закінчиться реєстрація учасників. 4 серпня буде проведено жеребкування, в ході якого 64 команди будуть розділені на групи.

"Хімік" є чемпіоном української Суперліги сезону 2014/15. У регулярному чемпіонаті команда показала 100-відсотковий результат, вигравши всі 30 матчів, а в плей-офф команда з Южного також виграла всі ігри - шість матчів із шести (півфінальна і фінальна серії по 3:0).

"Хімік" стане першою українською командою, яка виступить на міжнародній арені за останні два сезони. У сезоні-2014/15 жодна українська команда не виступала в єврокубках через складну економічну ситуацію та нестабільну обстановку в країні.

Раніше "Хімік" відмовився від участі в другому за значущістю Єврокубку. Команда не прийняла умови організаторів турніру, згідно з якими повинна була проводити домашні матчі на нейтральній арені, за межами України.