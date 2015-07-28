УЄФА дозволив "Ворсклі" проводити матчі Ліги Європи в Полтаві

Рішення прийнято за результатами численних інспекцій, в ході яких уповноважені особи УЄФА з Ізраїлю та Франції уважно вивчили наявну інфраструктуру футбольного клубу «Ворскла» та її функціональний стан, повідомляє прес-служба клубу.

Враховуючи загальну непросту геополітичну ситуацію в Україні, всі критерії проведення змагань дотримані і УЄФА офіційно дозволив футбольного клубу «Ворскла» проводити поєдинки попередніх етапів Ліги Європи на домашній арені. У разі успіху української команди в третьому кваліфайн-раунді і стадії плей-офф, питання про можливість проведення ігор основного турніру буде підніматися знову, з урахуванням рівня проведення попередніх організованих матчів. Крім того, УЄФА додатково спрямує до Полтави свого офіцера безпеки.

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи «Ворскла» - «Жиліна» (Словаччина) відбудеться 6 серпня о 20:00 на стадіоні «Ворскла» ім. Олексія Бутовського.