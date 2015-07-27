12 українських спортсменів виступлять на чемпіонаті світу зі стрільби з луку

Цей старт стане основним етапом олімпійського відбору до Ігор в Ріо-де-Жанейро-2016, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Щоб отримати повний комплект ліцензій, спортсменам необхідно в командній першості увійти у вісімку найсильніших.

Також є шанс гарантувати собі місце на Олімпійських іграх-2016 через індивідуальні змагання, увійшовши у ТОП-16, але тут від країни претендувати на ліцензію може лише один атлет.

В Копенгагені українська збірна представлена потужним складом, серед яких 5 новоспечених медалістів перших в історії Європейських ігор-2015.

Склад збірної України виглядає наступним чином:

Олімпійська програма (класичний лук) - Георгій Іваницький, Маркіян Івашко, Віктор Рубан, Вероніка Марченко, Лідія Січенікова, Катерина Яворська;

Неолімпійська програма (блочний лук) - Роман Виноградов, Ігор Кардаш, Олег Красильников, Вікторія Дьякова, Олена Борисенко, Марія Школьна.

Чемпіонат світу у Копенгагені триватиме з 27 липня по 2 серпня.