Тенісистка Цуренко вперше в кар'єрі виграла турнір WТA

У Стамбулі завершився тенісний турнір серії Жіночої тенісної асоціації (WTA), де у фінальному матчі українка Леся Цуренко обіграла Урсулу Радванску з Польщі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 7:5, 6:1.

Перший у кар'єрі українки фінал змагань WTA спочатку видався складним і протікав у нервовій боротьбі. Лише в самій кінцівці партії, за рахунку 6:5, Цуренко вдався брейк на подачі суперниці - 7:5. А вже у другому сеті українка мала повну перевагу і після двох брейків вела з рахунком 3:0. Після чого легко довела матч до підсумкової перемоги.

Раніше сьогодні у фіналі парного розряду в цьому ж турнірі російської-український дует Дар'я Гаврилова - Еліна Світоліна обіграв у фіналі турецько-сербський дует Буюкакчай/Янкович: 6-1 5-7 10-4.

Таким чином, на рахунку українських спортсменок два титули змагань у турецькому Стамбулі.