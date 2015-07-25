Цуренко вийшла у фінал тенісного турніру в Стамбулі

У півфіналі турніру WTA з призовим фондом 250 000$ в Туреччині киянка обіграла колишню 13-ю ракетку світу Кірстен Фліпкенс з Бельгії, повідомляє Тенісний портал України.

Матч завершився з рахунком 6-4 6-2.

Поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину. Це - перша перемога Цуренко над Фліпкенс в трьох особистих зустрічах.

Суперницею Лесі по фіналу стане представниця Польщі Урсула Радванська, яка займає 99-е місце у світовій класифікації.

Це буде друга очна зустріч між цими тенісистками. Першу - в 2012 році на турнірі в Досі Радванська виграла (6-2 1-0, відмова Цуренко).

Зазначимо, що у парному фіналі зіграє представниця України - харків'янка Еліна Світоліна.