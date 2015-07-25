Збірна України дізналася суперників у відборі до ЧС-2018

Збірна України дізналася суперників у відбірному турнірі чемпіонату світу з футболу 2018 року в результаті жеребкування, що відбулося в Санкт-Петербурзі (Росія).

Збірна України потрапила в групу I європейського відбіркового турніру.

Суперниками українців будуть національні команди Хорватії, Ісландії, Туреччини та Фінляндії.

Цікаво, що в нашій групі буде 5 команд, в той час як в 7-ми групах з 9-ти буде по 6 команд. Відповідно, українці проведуть 8 матчів на груповому етапі.

Церемонію жеребкування вів генеральний секретар Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Жером Вальке.

Згідно з регламентом змагань, дев'ять переможців груп європейського відбіркового турніру безпосередньо вийдуть у фінальну стадію Чемпіонату світу. Вісім володарів других місць з найкращими показниками у матчах проти першої, третьої, четвертої та п'ятої збірних своїх груп продовжать боротьбу в стикових матчах за інші чотири путівки.

Чемпіонат світу повинен пройти в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.

Разом з тим, Росію можуть позбавити права проведення турніру через військову агресію в Україні та корупційний скандал у ФІФА, пов'язаний з виборами країн-господарок ЧС 2018 і 2022 (турнір повинен пройти в Катарі) років.