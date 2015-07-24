Тенісистка Цуренко виграла в українському протистоянні в чвертьфіналі турніру в Стамбулі

У чвертьфінальному матчі киянка в українському дербі обіграла свою землячку Катерину Бондаренко, повідомляє Тенісний портал України.

Матч завершився з рахунком 7-6(13) 7-5.

Поєдинок тривав 2 години 29 хвилин. Обидві тенісистки за матч заробили по 15 брекпойнтов, тільки Цуренко реалізувала 7 з них, а Бондаренко - 6.

Примітно, що якщо б в цьому матчі перемогла Катерина Бондаренко, то вона змогла б повернутися в Тор-100 світової класифікації.

Наступна суперниця Цуренко визначиться в матчі між бельгійкою Кірстен Фліпкенс і італійкою Франческою Скьявоне.

Турнір у Стамбулі проходить з 20 по 26 липня.