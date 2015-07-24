Тенісистка Цуренко виграла в українському протистоянні в чвертьфіналі турніру в Стамбулі
17:22, 24 липня 2015Спорт
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Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до півфіналу турніру WTA у Стамбулі.
Леся Цуренко вийшла до півфіналу турніру в Стамбулі / prosport-ru.tsn.ua
У чвертьфінальному матчі киянка в українському дербі обіграла свою землячку Катерину Бондаренко, повідомляє Тенісний портал України.
Матч завершився з рахунком 7-6(13) 7-5.
Поєдинок тривав 2 години 29 хвилин. Обидві тенісистки за матч заробили по 15 брекпойнтов, тільки Цуренко реалізувала 7 з них, а Бондаренко - 6.
Примітно, що якщо б в цьому матчі перемогла Катерина Бондаренко, то вона змогла б повернутися в Тор-100 світової класифікації.
Наступна суперниця Цуренко визначиться в матчі між бельгійкою Кірстен Фліпкенс і італійкою Франческою Скьявоне.
Турнір у Стамбулі проходить з 20 по 26 липня.
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